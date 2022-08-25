25 Августа 2022
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Коллаж, признание ДНР и ЛНР (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: референдумы в ДНР, ЛНР и на других территориях вряд ли совместят с днем голосования в России

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на других территориях Украины, как ожидаются, не будут совмещать с единым днем голосования в России 11 сентября.

Это может быть связано с тем, что российские войска пока не заняли всю территорию ДНР, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к Администрации президента РФ.

О том, что 11 сентября можно было бы провести референдум, ранее сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий. Эта область, как и Херсонская, почти полностью под контролем России. Глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что референдум возможен только после «освобождения территории ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин 24 августа заявил, что республика готова к проведению референдума.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего высказался о том, что республика ждёт от России ответа на вопрос, в каком статусе она может войти в состав РФ. Ранее об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Теги: ДНР, ЛНР, референдум, голосование



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