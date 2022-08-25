Отели Крыма снизили цены до 60% по сравнению с прошлым годом

Отели Крыма снизили стоимость бронирования.

Отдохнуть в конце лета на полуострове — начале осени можно за 6,8 тыс. руб. с человека — во столько обойдется неделя в трехзвездочной гостинице. Как говорят туроператоры, цены в некоторых отелях упали на 50–60% по сравнению с 2021 годом.

Несмотря на доступное размещение, транспортная проблема сохраняется: 95% туристов добираются в Крым на своем транспорте. На сентябрь уже раскуплено 76% мест в поездах, на октябрь — 39%. Как отмечают представители туристической отрасли, главный вопрос - доехать, а купаться в Крыму в этом году можно будет весь сентябрь, сообщают "Известия".

Напомним, падение турпотока на юге России (в первую очередь это Крым и Краснодарский край) по итогам 2022 года составит не более 30%, считают в Ростуризме.