Россия предложила план расширения расчетов в тенге, драмах и сомах

На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который состоится в киргизском городе Чолпон-Ата 25-26 августа, будет рассматриваться вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для расчетов в рамках взаимной торговли.

Проект постановления с рекомендациями по использованию нацвалют вносит Москва. С соответствующим докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников. Делегацию РФ в ЕМПС возглавит премьер Михаил Мишустиню

Доля национальных валют во взаимных расчетах государств ЕАЭС в текущщем году составляет 74%. Из них большая доля приходится на рубль: по данным Евразийской экономической комиссии, в 2021 году в российской валюте совершено 71,5% операций, 26,2% — в долларах и евро, а среди валют других стран ЕАЭС — 1,4% в тенге и 0,2% в белорусских рублях.

Российская сторона видит три направления работы по развитию расчетов в национальных валютах, а также выделяет KPI, которые должны продемонстрировать эффективность этой работы, сообщают "Ведомости".

Напомним, в ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Тем временем, в Министерстве экономического развития России полагают, что созданию альтернативной валюты на основе корзины БРИКС должно предшествовать наращивание доли расчетов в национальных валютах. На фоне этих заявлений эксперты дают такую оценку: наличие резервной валюты может увеличить потенциал дедолларизации.