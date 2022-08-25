В России предложено выдавать разрешения органов опеки на продажу квартиры в электронном виде

В России органы опеки и попечительства смогут разрешать сделки с недвижимостью для граждан, не достигших совершеннолетия в электронном формате.

Проект закона разработал Минэка в рамках дорожной карты по достижению национальной цели улучшения жилищных условий российских семей. Ведомство предлагает поправки в законы "Об опеке и попечительстве" и "Об ипотеке".

Сегодня по Гражданскому кодексу любые сделки с имуществом несовершеннолетнего проводятся только с предварительного согласия опеки. При этом разрешение они выдают заявителям в бумажном виде, на что отводится 15 суток. Исходя из предложения Минэка, заявитель сможет запросить выдачу разрешения в электронном виде через портал госуслуг или в МФЦ.

Как сообщил руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок Максим Башкатов, сделки с недвижимостью несовершеннолетних, включая продажу или обременение ипотекой, нуждаются в предварительном одобрении со стороны опеки, что создает очевидные трудности: гражданин не всегда может явиться в орган опеки и попечительства, чтобы получить заявление и направить его третьему лицу, например, из-за своей занятости или физического отсутствия, сообщают "Ведомости".