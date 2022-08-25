Маркировку пива в России могут отложить на 2025 год

Аналитический центр при кабмине России поддерживает продление эксперимента по маркировке пива.

Об этом говорится в письме в адрес в Минпромторга, которое стало ответом ведомству — его представители пытались оспорить легитимность голосования по вопросу маркировки пива. Рабочая группа рассматривала перечень обязательных требований по поручению президента России, которое он дал после обращения бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Большинство членов высказалось за отмену обязательных требований по маркировке пива, а некоторые высказались за их перенос, сообщают "Ведомости". Маркировку пива в России могут отложить на 2025 год.

Напомним, Министерство промышленности торговли России подготовило законопроект о маркировке пива. Она станет обязательной для напитка в кегах с 1 апреля 2023 года, для пива в стеклянной или полимерной упаковке – с 1 октября следующего года и для пива в алюминиевой таре – с 15 января 2024 года.