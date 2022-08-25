Россия предлагает Азии скидку за свою нефть в размере 30%

Российские власти обсуждают с рядом азиатских стран продажу нефти со скидкой.

Речь в этом случае идет о долгосрочных контактах. Переговоры ведутся на фоне обсуждения западными странами ограничения стоимости нефти из РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Скидка может составить 30%. Сейчас Москва ведет предварительные переговоры.

Как сообщалось ранее, нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту. Российские танкеры начали отгружать топливо в порту Эль-Хамра, где его впоследствии могут смешивать с нефтью местного происхождения.