25 Августа 2022
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Наталья Вовк (2022) | Фото: ФСБ РФ

СМИ: подозреваемая в убийстве Дугиной арендовала гараж по казахстанскому паспорту

Подозреваемая в убийстве российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной Наталья Вовк по казахскому паспорту на имя Юлии Зайко арендовала гараж в Москве.

Он был расположен недалеко от дома, где жила Дугина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Теги: Дугина, Вовк, убийство



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