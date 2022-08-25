СМИ: подозреваемая в убийстве Дугиной арендовала гараж по казахстанскому паспорту

Подозреваемая в убийстве российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной Наталья Вовк по казахскому паспорту на имя Юлии Зайко арендовала гараж в Москве.

Он был расположен недалеко от дома, где жила Дугина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.