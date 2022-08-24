25 Августа 2022
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Политика За рубежом Украина
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Байден и Зеленский проведут телефонные переговоры

Президент США Джо Байден позвонит 25 августа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о ходе оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

"Завтра [в четверг] президент [США Джо Байден] позвонит президенту Зеленскому и сообщит ему последние данные относительно помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности, а также, разумеется, поздравит его с Днем независимости Украины", - сказал он. "Это еще один разговор из целой серии бесед, которые у него [Байдена] были с президентом Зеленским", - отметил представитель СНБ, подчеркнув, что между двумя лидерами существует "очень прямая коммуникация".

При этом, по словам Кирби, Белый дом в настоящий момент не может сообщить о каких-либо планах поездки Байдена в Киев для встречи с Зеленским.

Теги: Байден, Зеленский, США, Украина, Киев, переговоры



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