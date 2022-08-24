25 Августа 2022
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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Украинские националисты заминировали подходы к сельской школе в Высшетарасовке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали подходы к сельской школе в Высшетарасовке Днепропетровской области, сообщил во время брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Население об опасности не предупредили.

"В Высшетарасовке Днепропетровской области на территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", - приводит слова Мизинцева Минобороны РФ.

Кроме того, по его словам, в Харькове в здании общежития (ул. Погорелова) боевиками подразделений территориальной обороны развернут опорный пункт, на прилегающей территории размещено большое количество бронетехники, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются

Также в Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионально-технического училища №146 (ул. Науки) украинские националисты оборудовали казарму и опорный пункт, вблизи образовательного учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом эвакуация мирного населения из данного района не проводилась. А в Николаеве, в здании профессионального училища №7 (ул. Гетмана Сагайдачного) военнослужащими ВСУ оборудованы казарма и склад боеприпасов, а по периметру выставлены блокпосты

Теги: спецоперация, ВСУ, Мизинцев, Вооруженные силы Украины, минирование



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