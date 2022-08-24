Ройзмана передумали этапировать в Москву: меру пресечения изберут в Екатеринбурге

Меру пресечения экс-мэру города Евгению Ройзману, задержанному по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, изберет суд в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

"Евгений Вадимович задержан, но доставлять в Москву его не будут. Мера пресечения будет избираться в Екатеринбурге", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса России. Дома и в офисе бывшего мэра сегодня весь день продолжались обыски. В ходе них силовики нашли визитные карточки различных зарубежных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины, и изъяли телефон. Позже Ройзмана увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Как рассказал его адвокат, пока бывший градоначальник проходит по делу подозреваемым, обвинение ему еще не предъявлено.

Юрист экс-мэра Юлия Федотова предположила, что задерживать и арестовывать его не будут, потому что часть 1 статьи 280.3 этого не предусматривает. Позднее в столичном Главке МВД сообщили, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.