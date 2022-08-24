Авиакомпании получат субсидии для компенсаций пассажирам отмененных рейсов

24 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Центральный ФО Южный ФО В России За рубежом
Самолёт Airbus A320 (2020) | Фото: Накануне.RU

Авиакомпании получат субсидии для компенсаций пассажирам отмененных рейсов

19 авиакомпаний получат субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений рейсам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Заявки от авиакомпаний принимали с 26 июля по 16 августа. Им будет оказана господдержка в сумме 2,5 млрд рублей с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются для поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний. Выплаты авиакомпании получат в конце августа - начале сентября 2022 года, после заключения соответствующих договоров с Росавиацией.

Также субсидии получат 11 аэропортов центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Второй этап проводился с 18 июля по 7 августа 2022 года.

В ближайшее время Росавиацией будут заключены соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Государственная поддержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала, в том числе на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Субсидии предоставляется на основании постановления Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 664 за счет средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства РФ.

Теги: Росавиация, авиакомпании, аэропорты, субсидии, приостановка полетов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети