Авиакомпании получат субсидии для компенсаций пассажирам отмененных рейсов

19 авиакомпаний получат субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений рейсам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Заявки от авиакомпаний принимали с 26 июля по 16 августа. Им будет оказана господдержка в сумме 2,5 млрд рублей с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются для поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний. Выплаты авиакомпании получат в конце августа - начале сентября 2022 года, после заключения соответствующих договоров с Росавиацией.

Также субсидии получат 11 аэропортов центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены. Второй этап проводился с 18 июля по 7 августа 2022 года.

В ближайшее время Росавиацией будут заключены соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Государственная поддержка оказывается с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного персонала, в том числе на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Субсидии предоставляется на основании постановления Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 664 за счет средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства РФ.