24 Августа 2022
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задержание Ройзмана (2022) | Фото: Накануне.RU

Музей невьянской иконы Евгения Ройзмана возобновит работу с завтрашнего дня

Частный музей невьянской иконы, который основал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, возобновит работу в четверг, 25 августа, в обычном режиме после обысков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу Ройзмана Лейлу Гусейнову.

Ранее в музее невьянской иконы и офисе Фонда Ройзмана прошли обыски. Также они прошли в квартире экс-мэра, откуда были изъяты смартфон, моноблок, флешки, диски, загранпаспорт. Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что рассчитывает на то, что музей невьянской иконы будет сохранен и продолжит работу.

Как сообщало Накануне.RU, Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса России. Дома и в офисе бывшего мэра сегодня весь день продолжались обыски. В ходе них силовики нашли визитные карточки различных зарубежных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины, и изъяли телефон. Позже Ройзмана увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Как рассказал его адвокат, пока бывший градоначальник проходит по делу подозреваемым, обвинение ему еще не предъявлено.

Юрист экс-мэра Юлия Федотова предположила, что задерживать и арестовывать его не будут, потому что часть 1 статьи 280.3 этого не предусматривает. Позднее в столичном Главке МВД сообщили, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.

Теги: Ройзман, задержание, музей невьянской иконы



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