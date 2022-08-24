Все ветераны – герои: бизнесмен Пригожин высказался о погибших и выживших защитниках России

В Сети распространяется фото с бизнесменом Евгением Пригожиным, который не так давно был замечен на могиле Александра Романовского в Петергофе вместе с Александром Малолетко.

Журналисты издания «Экспресс газета» попросили Пригожина подтвердить факт встречи с Малолетко, которому пресса приписывает участие в деле о хищении личных данных зятя главы МИД РФ — Александра Винокурова. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен отметил, что его появление на одном снимке с Малолетко не является случайностью. Пригожин также отметил, что тот входит в «Лигу защиту интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», работу которой предприниматель высоко оценил.

«Во-первых, Александр Малолетко осужден не был, а имеет судебный штраф. А во-вторых, если вы внимательно поковыряетесь в материалах его дела, то у вас возникнет много вопросов, но уже не ко мне», — объяснил бизнесмен.

Он также отметил, что Малолетко не один десяток лет «борется с врагами» России, что делает его настоящим героем. По словам Пригожина, героями являются все погибшие и выжившие защитники Родины.

Ранее бизнесмен прокомментировал журналистам слухи о поездках в колонию для вербовки заключенных, которые будут задействованы в спецоперации на Украине. Пригожин отметил, что правом защищать Родину обладают все, будь то обычный «работяга, бомж или даже зэк».