Гартунг выступил против присвоения звания почетного гражданина Челябинска депутату гордумы

Депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Валерий Гартунг выступил против присвоения звания "Почетный гражданин Челябинска" депутату гордумы Виталию Рыльских.

Сегодня комиссия по местному самоуправлению гордумы Челябинска утвердила кандидатов на звание "Почетный гражданин Челябинска". Его планируется присвоить завотделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Александру Пухову и депутату Челябинской гордумы Виталию Рыльских.

Валерий Гартунг назвал решение о присвоении почетного звания депутату "позором на всю Россию".

"Видимо, теперь в Челябинске нет ни экологических, ни транспортных проблем, ни разбитых дорог, ни ветхих домов, если депутаты второй год подряд награждают сами себя. В прошлом году непонятно за какие заслуги сделали почетным гражданином Шафигулина, теперь – собираются наградить дважды судимого действующего депутата Рыльских. 1970-е гг. он был судим за хулиганство и незаконное хранение оружия и даже отсидел по этому обвинению четыре года в колонии", - написал депутат на своей странице в соцсети.

Он напомнил, что в 2018 году Рыльских уже пытались присвоить звание почетного гражданина, но из-за критики СМИ и общественности делать этого не стали.

"В этом году, видимо, сочли, что независимых СМИ не осталось, и возражать будет некому. Я считаю, что присваивать звание почетного гражданина судимому человеку – это позор для города и унижение для всех челябинцев. Мы не должны этого допускать", - подчеркнул он.