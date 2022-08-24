24 Августа 2022
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Логотип сети &quot;Вкусно — и точка&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Рестораны сети "Вкусно – и точка" в Перми могут открыться 27 августа

Рестораны сети "Вкусно – и точка" в Перми могут открыться 27 августа, сообщает "РБК Пермь".

Уже установлена вывеска будущего заведения в пермском ЦУМе.

Ранее сообщалось, что рестораны откроются 8 августа, однако открытия не состоялось.

Напомним, что McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.

Под новым названием в Москве и области первые 15 ресторанов бывшей сети открылись 12 июня. На следующий день в столичном регионе открылись 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие еще около 200. Далее планируется открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны. В ближайшее пять-шесть лет планируется расширить сеть с 850 ресторанов до 1 тысячи.

Позднее в сети появилась информация о том, что новое название сети McDonald's в России является временным.

Теги: Вкусно – и точка, McDonald's, ресторан, Пермь, открытие



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