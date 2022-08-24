Путин дал родителям школьников Донбасса по 10 тысяч

Россия выплатит по 10 тыс. руб. родителям школьников ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Президент Владимир Путин поручил Правительству России в сотрудничестве с органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить разовую выплату 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии, что ребёнку стукнет 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.). Деньги следует выплатить, если дети пошли учиться в расположенные на этих территориях школы не позднее 15 сентября 2022 г., сообщает пресс-служба Кремля. Срок исполнения поручения - 1 октября 2022 г., ответственный - премьер Михаил Мишустин.

Это решение принято на фоне того, что родители российских школьников вынуждены брать кредиты, чтобы их чада смогли отправиться на занятия. Напомним, число заявок на получение потребительских кредитов выросло на 20% с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса. Как пояснили в компании, среди основных целей, на которые россияне чаще всего берут кредиты, - закрытие базовых жизненных потребностей, строительные и ремонтные работы, подготовка детей к учебному году. Чаще всего пользователи оставляли запросы на 100, 300 и 500 тыс. руб.