24 Августа 2022
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Енот-маскот Ural Music Night-2022 (2022) | Фото: Фестиваль Ural Music Night

Фестиваль "Уральская ночь музыки" получит миллионы рублей от Ростуризма

В 2023 году фестиваль "Уральская ночь музыки" получит почти 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Как написал глава региона в своем Telegram-канале, деньги выделит Ростуризм.

"Так совпало, что Зарина Догузова (глава ведомства, - прим. ред.) приезжала к нам в июне тогда, когда в Екатеринбурге проходила Ural Music Night. Не мог не показать главе Ростуризма, как это круто. Она оценила", - отметил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что следующие фестивали Ural Music Night могут пройти не только в Екатеринбурге, но и в других свердловских городах.

Теги: Ural Music Night, деньги, Ростуризм



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