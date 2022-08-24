Фестиваль "Уральская ночь музыки" получит миллионы рублей от Ростуризма

В 2023 году фестиваль "Уральская ночь музыки" получит почти 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Как написал глава региона в своем Telegram-канале, деньги выделит Ростуризм.

"Так совпало, что Зарина Догузова (глава ведомства, - прим. ред.) приезжала к нам в июне тогда, когда в Екатеринбурге проходила Ural Music Night. Не мог не показать главе Ростуризма, как это круто. Она оценила", - отметил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что следующие фестивали Ural Music Night могут пройти не только в Екатеринбурге, но и в других свердловских городах.