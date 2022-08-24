24 Августа 2022
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Экономика В России
Магазин IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

IKEA планирует вернуться в Россию в течение двух лет, - СМИ

Шведский ретейлер IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерен вернуться в течение двух лет, сообщил источник ТАСС.

По его данным, около 700 сотрудников IKEA в России продолжат свою работу. Cклады и магазины компании останутся закрытыми до возвращения ретейлера в РФ.

Также отмечается, что заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

Напомним, ретейлер принял решение уйти с российского рынка после начала военной спецоперации РФ на Украине. 15 августа закончилась "прощальная" распродажа, в ходе которой компания избавлялась от запасов на российских складах.

Сообщалось, что IKEA начала ликвидацию российского юридического лица "Икеа Дом", управлявшего розничной сетью в России.

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