24 Августа 2022
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Общество Свердловская область
противопожарный режим, огонь, лес, костер (2016) | Фото: 61.mchs.gov.ru

Глава Екатеринбурга подписал постановление о введении противопожарного режима

Начиная с 25 августа в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим.

Согласно постановлению, подписанному градоначальником Алексеем Орловым, горожанам запрещается использовать открытый огонь как в лесах, так и на собственных участках и торфяных почвах. Посещение лесов и торфяных массивов также запрещено.

Напомним, что, по данным синоптиков, с 22 по 26 августа местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. Региональное ГУ МЧС уже предупредило об осложнении пожароопасной обстановки. При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, и только к выходным жара на Среднем Урале начнет понемногу спадать.

Теги: противопожарный режим, Екатеринбург, Орлов



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