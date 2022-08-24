Глава Екатеринбурга подписал постановление о введении противопожарного режима

Начиная с 25 августа в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим.

Согласно постановлению, подписанному градоначальником Алексеем Орловым, горожанам запрещается использовать открытый огонь как в лесах, так и на собственных участках и торфяных почвах. Посещение лесов и торфяных массивов также запрещено.

Напомним, что, по данным синоптиков, с 22 по 26 августа местами в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. Региональное ГУ МЧС уже предупредило об осложнении пожароопасной обстановки. При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, и только к выходным жара на Среднем Урале начнет понемногу спадать.