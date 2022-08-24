24 Августа 2022
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Общество Челябинская область
герб Копейска (2015) | Фото: карта74.рф

Бывший председатель правительства Челябинской области станет почетным гражданином Копейска

В Копейске выбрали кандидатов для присвоения звания почетный гражданин города. Соответствующее решение было принято на заседании городского собрания депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего поступило шесть ходатайств на присвоение почетного звания. На заседании комиссии по наградам городского округа были определены три кандидатуры.

Звание почетный гражданин города присвоят пенсионеру, кавалеру знака "Шахтерская слава" I, II, III степеней Владимиру Войткусу, советнику директора филиала АО "Газпром газораспределение Челябинск" в Копейске Александру Наумову и экс-депутату Госдумы, бывшему председателю правительства Челябинской области Владимиру Уткину.

Теги: Владимир Уткин, почетный гражданин,



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