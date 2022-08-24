В Пермском крае работницу завалило сотней тонн зерна

В Пермском районе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины на зернохранилище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Днем, 23 августа, в селе Култаево на территории сельхозпредприятия произошло обрушение металлической конструкции зернохранилища. Работницу засыпало сотней тонн зерна. Она погибла на месте происшествия.

"Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 38-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

