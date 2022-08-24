Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС – их подозревают в сотрудничестве с ВСУ

Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими военными, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции - при проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции", - заявили в Росгвардии.

Также был задержан "нарушитель пропускного режима". В Росгвардии считают, что он является "пособником украинских войск, передававшим координаты передвижения корон российской техники".