На Ямале "Газпром нефть" поддержала экологическую экспедицию "Зеленой Арктики"

В Ямало-Ненецком автономном округе завершилась экспедиция общественной организации "Зеленая Арктика". Двухнедельную волонтерскую поездку в село Сеяха помогли организовать предприятия "Газпром нефти", работающие в регионе, сообщила Накануне.RU пресс-служба компании.

Как отметил глава дирекции крупных проектов "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров, поддержка экологических инициатив встроена в стратегию деятельности компании. "При реализации крупных проектов мы всегда выбираем передовые природоохранные технологии, соблюдаем мировые экологические стандарты и учитываем специфику экосистемы региона. Вместе с этим проведение необходимых исследований, развитие волонтерства – это неотъемлемая часть системного подхода компании к вопросам экологии", – сказал он.

Экспедиция в самое северное село Ямальского района состоялась в рамках Года экологии в ЯНАО. 17 волонтеров "Зеленой Арктики" собирали строительный мусор и металлолом, оставшийся в селе с 1990-х годов. Всего участники подготовили к вывозу с территории 26 тонн металлолома и 235 кубометров прочих отходов.

Генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников отметил, что разработка месторождений в арктических широтах – это всегда повышенная ответственность за сохранение экосистемы региона. "Мы с особым вниманием относимся ко всем работам на производственных объектах, применяем технологии, обеспечивающие бережный подход к природе Крайнего Севера, регулярно проводим экологические мероприятия", – добавил он.

"Арктика – это регион с уникальной экосистемой, бережное отношение к которой является важным условием освоения территории", – сказал директор по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров. Предприятие регулярно проводит природоохранные мероприятия и инициирует волонтерские проекты с участием ямальцев. "Мы активно поддерживаем такие экоинициативы, как экспедиция организации “Зеленая Арктика”", – комментирует Захаров.

Команда экспедиции помимо участников из России включала и волонтеров из Казахстана. Все добровольцы проходили строгий отбор, в том числе с учетом специфики проекта. Помимо уборки волонтеры проводили в селе социологическое исследование и просветительские мероприятия.

"Эта экспедиция стала финальным этапом работы в Сеяхе, куда мы с радостью приезжали несколько лет. Впереди нас ждет обработка социологических и других материалов экспедиции. Мы благодарны предприятиям “Газпром нефти” за то, что разделяют нашу миссию и оказывают содействие", – прокомментировал председатель общественной организации "Зеленая Арктика" Евгений Рожковский.



Поездка добровольцев в Сеяху стала четвертой и заключительной. За 3 года благодаря волонтерам "Зеленой Арктики" с побережья одноименной реки собрали более 100 тонн металлолома и 250 кубометров других отходов. Всего за 8 лет работы организация провела 14 арктических экспедиций.