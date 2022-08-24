24 Августа 2022
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ЧТЗ-УралТрак, Бульдозер Б11 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Рязанской области не хватает техники для тушения пожаров – глава МЧС

В Рязанской области не хватает гусеничной техники для локализации очагов пожаров, заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании по лесным пожарам у президента РФ.

"Применение гусеничной техники повышенной проходимости показывает свою высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами. К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний", - заявил министр.

Он добавил, что с помощью переброшенной в Рязанскую область тяжелой инженерной техники спасательных центров МЧС удалось проложить более 25 км минерализованных полос.

Напомним, что площадь лесных возгораний в Рязанской области за сутки выросла приблизительно на четверть, достигнув 11,7 тыс. га. Горят не только земли лесного фонда, пожары распространились на Окский и Мещерский заповедники.

Теги: гусеничная техника, лесные пожары, мчс



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