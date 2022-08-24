Свердловчанка вернула деньги за отмененную поездку в Турцию, обратившись в суд

Жительница Свердловской области сумела вернуть деньги за несостоявшуюся поездку за границу. Для этого пришлось обращаться в суд.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, в январе 2020 года женщина заключила договор на покупку путевки в Турцию. Согласно условиям, туроператор обязался оказать комплекс услуг по организации, перевозке и размещению в Турецкой республике. Стоимость путевки составила 152 тысячи рублей.

Уже после заключения договора свердловчанка узнала, что на официальном сайте Ростуризма появилась информация об отмене авиарейсов в Турцию из-за ситуации с коронавирусом. Тур был перебронирован на июнь 2021 года, но с 15 апреля авиасообщение с Турецкой республикой временно прекратили из-за неблагополучной эпидобстановки. В результате женщина не смогла воспользоваться своим перебронированным туром.

Она обратилась к туроператору с требованием вернуть сумму по договору оказания туристских услуг, но никакого ответа не получила. Тогда клиентка пошла в Серовский консультационный пункт для потребителей свердловского Роспотребнадзора за оказанием юридической помощи.

Как отметили в ведомстве, только после подготовки иска и передачи его в суд туристическая компания вернула деньги в полном объеме.