24 Августа 2022
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Общество Свердловская область За рубежом
Турция Кемер пляж море (2017) | Фото: Накануне.RU

Свердловчанка вернула деньги за отмененную поездку в Турцию, обратившись в суд

Жительница Свердловской области сумела вернуть деньги за несостоявшуюся поездку за границу. Для этого пришлось обращаться в суд.
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Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, в январе 2020 года женщина заключила договор на покупку путевки в Турцию. Согласно условиям, туроператор обязался оказать комплекс услуг по организации, перевозке и размещению в Турецкой республике. Стоимость путевки составила 152 тысячи рублей.

Уже после заключения договора свердловчанка узнала, что на официальном сайте Ростуризма появилась информация об отмене авиарейсов в Турцию из-за ситуации с коронавирусом. Тур был перебронирован на июнь 2021 года, но с 15 апреля авиасообщение с Турецкой республикой временно прекратили из-за неблагополучной эпидобстановки. В результате женщина не смогла воспользоваться своим перебронированным туром.

Она обратилась к туроператору с требованием вернуть сумму по договору оказания туристских услуг, но никакого ответа не получила. Тогда клиентка пошла в Серовский консультационный пункт для потребителей свердловского Роспотребнадзора за оказанием юридической помощи.

Как отметили в ведомстве, только после подготовки иска и передачи его в суд туристическая компания вернула деньги в полном объеме.

Теги: Турция, путевка, суд



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