24 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Общественный транспорт в Тюмени (2022) | Фото: Накануне.RU

Гортранс Екатеринбурга на несколько дней изменил маршрут пяти автобусов

Из-за ограничения движения на перекрестке улиц Степана Разина и Щорса, на протяжении четырех дней ряд автобусов будет следовать по измененному маршруту. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, речь идет об автобусах №05, 012, 37, 083 и 030.

Последний с 25 по 28 августа в направлении Окраинной будет направлен в объезд по улицам 8 Марта – Большакова – Чапаева – Фрунзе – и далее по обычному маршруту. Первые четыре в эти же дни проследуют из центра по улицам 8 Марта – Шварца, а в обратном направлении по улицам Фучика – 8 Марта. Таким образом, из маршрута исключены остановки: "Саввы Белых", "Авиационная", "Щорса", "Автовокзал". Остановка "Большакова" на улице 8 Марта переносится на улицу Большакова, остановка "Фрунзе" будет организована на улице Белинского, а остановка "Автовокзал" – на улице 8 Марта.

Также ЕМУП "Гортранс" организовал временные остановки: "Музей Бажова", "Трамвайный парк", "Южная" в оба направления, "Автовокзал (ТЦ Мегаполис)" на улице 8 Марта в направлении улицы Щорса, и "Самоцветный бульвар", "Бульвар Малахова", "ТЦ Дирижабль" на улице Шварца.

Гортранс предупреждает, что в течение трех также дней отменяются рейсы троллейбусов №11 и №14.

Теги: Екатеринбург, гортранс, автобус, маршрут



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