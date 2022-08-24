В Челябинске недостроенную автостоянку продали за 1,8 млн рублей

В Челябинске на аукционе продали недострой под строительство многоуровневой наземной автостоянки закрытого типа. Новый владелец должен завершить строительство объекта за три года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Объект незавершенного строительства по улице Румянцева принадлежал СЗ "Метчелстрой". На участке разрешено строительство крытой автостоянки на 236 машино-мест. По решению суда объект был изъят у застройщика.

Готовность объекта составляет 10%. Он был продан за 1,8 млн рублей. Эти средства будут перечислены бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.