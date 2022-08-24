24 Августа 2022
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Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

При тушении лесных пожаров в Рязанской области погиб пожарный, - Mash

Пожарный погиб при тушении лесных пожаров в Клепиковском районе Рязанской области, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, погибший сотрудник МЧС работал в Москве, а в регион прибыл для помощи коллегам. Его направили в район, где пламя бушует сильнее всего. Уточняется, что там же сгорело 15 единиц пожарной техники.

МЧС РФ при этом опровергает информацию о гибели своего сотрудника при пожарах в Рязанской области, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что ранее подведомственный Минприроды Рослесхоз обвинил лесохозяйственные органы Рязанской области в сокрытии реальных масштабов пожаров.

В выходные врио губернатора Рязанской области Павел Малков назвал ситуацию с пожаром "контролируемой", но пока полностью справиться с ней не получается.

Теги: пожары, рязанская область, пожарный



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