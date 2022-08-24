Посольство РФ обратилось в МИД Латвии из-за сноса памятника Освободителям Риги

Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Россия оставляет за собой право на ответные меры, говорится в сообщении российской дипмиссии в Латвии.

Власти Латвии начали сносить памятник Освободителей Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился.

"Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).