24 Августа 2022
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Происшествия Москва
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве кандидату в мундепы от КПРФ сломали позвоночник

Кандидат в муниципальные депутаты по столичному району Северное Измайлово от КПРФ Сергей Бурцев был госпитализирован с многочисленными травмами, в том числе с переломом позвоночника На мужчину напал некий 26-летний житель Смоленской области, которого сейчас ищут.

"Из магазина вышел человек, я его знать не знаю, кто это такой, и сказал нагло: "Вызови мне такси". Я сказал, что такси вызывать не буду, развернулся и пошёл. Он пошёл за мной, всякими словами меня оскорблял. Я шаг прибавил, хотел зайти в управу, но не успел, он меня догнал. Я повернулся, его оттолкнул, и у нас получился конфликт. Вызвали скорую, полицию", - рассказал Бурцев Shot.

Бурцев сказал, что обидчик "корчил из себя пьяного", но во время потасовки запаха спиртного от него не исходило. Кандидат не исключает, что это могла быть провокация, например, со стороны какого-нибудь конкурента.

Теги: кандидат в депутаты, нападение, избиение



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