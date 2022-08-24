24 Августа 2022
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Политика За рубежом
ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Макрон: Изобилие кончилось, начинается дефицит

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на открытии Совета министров, что эпоха изобилия закончилась и страну ждет нехватка продуктов, возможно, воды, а также ужесточение условий предоставления определенных денежных средств.

Продукты и технологии, которые еще недавно казались доступными, теперь такими не будут. Но это придется терпеть ради Украины, так как "борьба за свободу" требует жертв.

Макрон сказал, что в Европе сильнейшая засуха. И он не может ничего обещать, так как это демагогия.

Как сообщалось, нынешняя засуха может стать самой масштабной в Европе по крайней мере за последние 500 лет. Из-за засухи может подорожать не только еда, но и электроэнергия.

Теги: Франция, Эммануэль Макрон



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