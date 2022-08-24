В Москве задержали кандидата в мундепы от КПРФ Дмитрия Разенкова

Столичные коммунисты сообщили о задержании выдвинутого КПРФ кандидата в муниципальные депутаты Басманного района Дмитрия Разенкова. Соратники Разенкова из проекта PARTISAN сообщают, что причина задержания пока неизвестна, хотя Разенков уже несколько часов находится в Басманном ОВД. По некоторым данным, ему могут вменить демонстрацию экстремистской символики.

"В отдел не допускают ни помощников депутата госдумы, ни коллег Дмитрия. Телефон отдела выключен. Сейчас Дмитрия собираются оставить в ОВД на ночь, а завтра вести в суд", - говорится в сообщении проекта.

Ранее сегодня стало известно об обысках у трех активистов "Союза марксистов" в Подмосковье. Также сегодня был задержан оппозиционный политик Евгений Ройзман.