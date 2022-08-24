Половина украинцев отрицательно относятся к жителям Донбасса

24 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Верховная рада, Киев, националисты (2014) | Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Половина украинцев отрицательно относятся к жителям Донбасса

47% украинцев заявили об отрицательном отношении к жителям ДНР и ЛНР. Это гораздо больше, чем было в апреле (31%). Положительно относятся к жителям Донбасса только 14% украинцев (было 27%). Такие результаты опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Существенное ухудшение зафиксировано и в отношении крымчан. Если в апреле к ним положительно относились 41% украинцев, а отрицательно – 14%, то в августе - 22% положительно и 23% отрицательно.

К остальным россиянам отношение еще хуже - 81% негативно.

При этом украинцы стали мягче оценивать возможность примирения с россиянами. Так, если в апреле две трети респондентов говорили, что это невозможно, то в августе таких респондентов лишь около половины. Соответственно, половина считают, что это возможно, правда не сразу.

Интересно, что 19% опрошенных не побоялись назвать русский язык родным, притом что опрос проводился не только без Донбасса, но без Херсонской, а также русскоязычных Запорожской и части Харьковской областей.

Теги: Украина, ДНР, ЛНР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети