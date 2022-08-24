Половина украинцев отрицательно относятся к жителям Донбасса

47% украинцев заявили об отрицательном отношении к жителям ДНР и ЛНР. Это гораздо больше, чем было в апреле (31%). Положительно относятся к жителям Донбасса только 14% украинцев (было 27%). Такие результаты опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Существенное ухудшение зафиксировано и в отношении крымчан. Если в апреле к ним положительно относились 41% украинцев, а отрицательно – 14%, то в августе - 22% положительно и 23% отрицательно.

К остальным россиянам отношение еще хуже - 81% негативно.

При этом украинцы стали мягче оценивать возможность примирения с россиянами. Так, если в апреле две трети респондентов говорили, что это невозможно, то в августе таких респондентов лишь около половины. Соответственно, половина считают, что это возможно, правда не сразу.

Интересно, что 19% опрошенных не побоялись назвать русский язык родным, притом что опрос проводился не только без Донбасса, но без Херсонской, а также русскоязычных Запорожской и части Харьковской областей.