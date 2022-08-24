24 Августа 2022
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Общество В России
Владимир Путин (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

В реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах – Путин

Президент России Владимир Путин призвал не забывать о внутрироссийских проблемах на фоне "сосредоточения внимания всей страны" на Донбассе. Об этом он заявил на совещании по проблеме лесных пожаров.

"Многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы. Надеюсь, что так и будет. Понимаю, что ситуация сложна на территориях. В реальной жизни все сложнее, чем в наших планах и на бумагах. Но мы всегда справлялись с этим, надеюсь, справимся и сейчас. Сейчас у всей страны основное внимание сосредоточено на событиях по освобождению Донецкой республики, стабилизации Луганской республики, но жизнь идет, возникают и другие вопросы. Хочу подчеркнуть, у нас на реагирование на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые силы, средства, ресурсы. Это просто, здесь нет никаких проблем. Все заранее предусмотрено и в наличие все есть. Вопрос только в организации работы", - заявил Путин.

Теги: владимир путин, донбасс, лесные пожары



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