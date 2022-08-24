В Челябинской области лжеоператор сотовой связи похитила у пенсионерки 800 тысяч рублей

В Челябинской области мошенница, представившись оператором сотовой связи, похитила у пенсионерки 800 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщине позвонили на мобильный телефон с неизвестного номера. Женский голос предупредил ее, что абонентский номер в ближайшее время станет недоступным, если не продлить срок его действия у оператора сотовой связи. Пенсионерка согласилась выполнить инструкции мошенницы. Она назвала комбинацию цифр из СМС, оформив услугу переадресации телефонных вызовов и сообщений.

После этого мошенница изменила пароль к личному кабинету потерпевшей на сайте банка, оформила кредит и перевела все деньги на сторонние счета. На следующей день потерпевшей пришло электронное уведомление с благодарностью за оформление автокредита. Женщина посетила банк, а после этого пошла в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.