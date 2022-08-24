24 Августа 2022
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офис ФК &quot;Урал&quot;, футбольная кружка (2019) | Фото: Накануне.RU

"Урал" начнет борьбу за Кубок России домашним матчем против "Сочи"

Стало известно расписание матчей группового этапа Кубка России по футболу сезона-2022/23.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", борьбу в этом турнире клуб из Екатеринбурга начнет 31 августа домашним матчем против "Сочи". Встреча начнется в 17:00. Точные даты и время остальных игр станут известны позже.

1 тур. 31 августа, 17:00. Урал – Сочи

2 тур. 13-15 сентября. ЦСКА (Москва) – Урал

3 тур. 28-30 сентября. Урал – Торпедо (Москва)

4 тур. 18-20 октября. Сочи – Урал

5 тур. 8-10 ноября. Урал – ЦСКА

6 тур. 18-20 ноября. Торпедо – Урал.

Напомним, ранее эксперты назвали фаворитов Кубка России после жеребьевки группового раунда. "Урал" из Екатеринбурга находится на 12-м месте в своеобразном рейтинге потенциальных победителей этого турнира. Шансы подопечных Виктора Гончаренко оценены всего лишь в 1,6% вероятности.

Теги: Урал, Сочи, ЦСКА, Торпедо, Кубок России



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