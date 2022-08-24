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Общество Свердловская область
задержание Ройзмана (2022) | Фото: Накануне.RU

Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ

На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ройзмана - Владислава Идамжапова.

Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса России. Дома и в офисе бывшего мэра сегодня весь день продолжались обыски. В ходе них силовики нашли визитные карточки различных зарубежных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины, и изъяли телефон. Позже Ройзмана увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Как рассказал его адвокат, пока бывший градоначальник проходит по делу подозреваемым, обвинение ему еще не предъявлено.

Юрист экс-мэра Юлия Федотова предположила, что задерживать и арестовывать его не будут, потому что часть 1 статьи 280.3 этого не предусматривает. Позднее в столичном Главке МВД сообщили, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.

Теги: Ройзман, задержание



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