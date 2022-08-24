Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета "военной помощи" Украине в размере $2,9 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Эти средства помогут Киеву получить системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские системы, боеприпасы и радары.

Вашингтон, как и сообщалось, анонсировал очередной пакет военной помощи Украине в день независимости страны.

По данным AP News, в новом пакете, в отличие от предыдущих, предусматривается укрепление оборонного потенциала Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, тогда как раньше речь шла об отправке оружия с американских складов непосредственно для текущего использования в военном конфликте.