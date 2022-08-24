24 Августа 2022
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Общество За рубежом
Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

ВЭФ призывает вживлять гаджеты в тело

На сайте Всемирного экономического форума опубликована статья вице-президента компании Imec Кэтлин Филипс о том, что нужно соединять цифровые технологии с человеческим телом.
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Утверждается, что "заинтересованные стороны" должны договориться о том, как сделать частью жизни технологии имплантации. Многие дети будто бы этого хотят, "ожидая, что разовьют в себе сверхспособности". Это может быть "расширенное общество", и сейчас к нему делаются первые шаги, считает она.

Филипс начинает с очевидных примеров пользы в медицине - протезов, слуховых аппаратов и т.п., но в статье красной нитью проходит мысль о технологиях совсем иного рода - изменяющие человека. Например, уже сейчас для многих людей телефон как часть тела, но он не вживляется в тело, а можно это сделать и интегрировать его с окружающей средой. Будто бы это является неизбежностью.

"Носить с собой эквивалент собачьего носа в таком гаджете, как ваш телефон или ожерелье, может быть удобно, чтобы вынюхивать COVID-19 или пищевые аллергены. В таких случаях обычно достаточно, чтобы ваш телефон звонил всякий раз, когда вы находитесь поблизости от того, от чего вы защищаетесь, и нет никакой непосредственной причины внедрять его в тело. Однако смертельная аллергия на арахис может оправдать это", - призывает Филипс.

Историк Андрей Фурсов напоминает, что "четвертая промышленная революция", о которой говорит основатель и бессменный председатель ВЭФ Клаус Шваб, - это не то, что человек делает с миром, а то, что, по словам самого Шваба, технологии делают с человеком и как они его изменяют. Статья Филипс выдержана в этом ключе. Она призывает изменить природу человека.

Интересно, что польский писатель-фантаст Станислав Лем еще в 1950-60-х гг. с оптимизмом писал об этом, но в конце жизни заявил, что люди используют технологии для развлечения и разврата, а властям это нужно для оболванивания населения и контроля над ним. Также он видел опасность гаджетов.

"Повсеместно нас без нашего согласия начинают окружать устройства, ограничивающие личную свободу и при этом подменяющие индивидуальную ответственность за поступки. Мы постепенно попадаем под опеку компьютерных систем, которые мнимо увеличивают радиус действия свободы, а в сущности (будто бы для нашего благополучия) — ее ограничивают", — писал он в 1990-х.

Теги: ВЭФ, гаджеты, имплантация, человек, цифровизация



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