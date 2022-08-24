24 Августа 2022
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Лада Веста, Lada Vesta (2015) | Фото: Накануне.RU

Завод "АвтоВАЗ" в Ижевске возвращается к пятидневке

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странцие "Вконтакте" рассказал о возврате завода "Лада-Ижевск" к пятидневной рабочей неделе.

"Важные и очень хорошие новости. Разговаривал с президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым. Он подписал указ о том, что с 29 августа вся группа компаний "АвтоВАЗ" возвращается к пятидневной рабочей неделе. Безусловно, речь идёт и об ижевской площадке.
Это стало возможным в том числе и благодаря государственной программе льготного кредитования, она обеспечила рост спроса на автомобили. Итак, с 29 августа все сотрудники "Лада-Ижевск" выходят на пятидневный режим работы", - написал Бречалов.

Напомним, "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Granta с подушками безопасности водителя и переднего пассажира. В компании подчеркнули, что все модели 2022 г. оборудованы водительской подушкой безопасности. Цена базовой версии Lada Granta с подушками безопасности стартует от 753 тыс. руб.

Теги: Lada-Ижевск, Александр Бречалов



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