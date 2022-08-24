24 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

ВС РФ уничтожили более 80 морпехов ВСУ при попытке форсировать реку под Херсоном

ВС РФ пресекли попытку ВСУ скрытно форсировать реку Ингулец в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.

"Нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ", - заявили в ведомстве.

Уничтожены более 80 украинских военных и шесть автомобилей.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что в результате наступления союзных сил установлен контроль над частью Николаевской области.

По данным министерства, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки войска уничтожили подразделения 28-й бригады ВСУ, вышли к административной границе Николаевской области.

Теги: херсон, морпехи, всу, минобороны



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