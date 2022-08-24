24 Августа 2022
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Аксенов, Развожаев, Путин на мотоцикле (2019) | Фото: kremlin.ru

Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя

Великобритания исключила губернатора Севастополя Михаила Развожаева из санкционных списков. Глава города заявил, что "с удивлением прочитал" об этой новости.

"Отменили заморозку активов" - как звучит! Никогда в Британии не был, ничем там, (как впрочем и где бы то ни было заграницей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки, исключают, - мне всё равно. Похоже на какую-то детскую игру. Но если ко мне такое внимание англосаксов, чтобы делать какие-то комбинации санкционные вокруг меня, - наверное, сильно у них там кого-то Севастополь раздражает , что безусловно приятно", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что остается "почётным участником каких-то санкционных списков США, Евросоюза и ещё чего-то там".

Теги: михаил развожаев, севастополь, санкции



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