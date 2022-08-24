24 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
река Кама, мост, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Перми мосты через Каму представляли опасность для судоходства

Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения в части содержания судоходной сигнализации на мостах через Каму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

"В нарушение требований закона на Камском и Красавинском мостах отсутствовало освещение судоходной сигнализации на судоходных пролетах. Содержание данных объектов осуществляют два общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении ведомства.

Нарушение требований к освещению мостов на судоходном участке реки Кама может привести к ЧП на водном транспорте.

"В связи с этим прокурором руководителям эксплуатирующих организаций внесены представления. По результатам рассмотрения актов приняты меры к устранению нарушений закона. Освещение судоходной сигнализации восстановлено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Теги: мост, Кама, река, судоходство



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