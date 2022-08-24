24 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Холодарев (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутата гордумы Холодарева выпустили после 14 суток ареста

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев вышел из СИЗО после 14 суток ареста. Парламентарий заявил, что провел время с пользой - читал книги.

"Столько книг прочитал в последние дни. Очень разные - я список написал себе. Я откладывал Кинга много, ну и то, что мне дали: "1984", Ремарк... Там еще хорошие книги были в библиотеке. Так что с пользой время провел", - рассказал Холодарев журналистам у ворот СИЗО.

Напомним, что в начале августа парламентарию вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". По некоторым данным, причиной стал его старый пост в социальной сети с фильмом "Он вам не Димон". Ранее Холодарева уже штрафовали по статье о дискредитации ВС РФ за посты об СВО и руководстве страны и исключили из фракции "Справедливой России".

Теги: Холодарев, арест



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