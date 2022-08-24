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Евгений Ройзман, &quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ (2015) | Фото: Накануне.RU

Задержанного в Екатеринбурге Ройзмана доставят в Москву

Задержанного сегодня бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. Об этом Накануне.RU сообщили в столичном Главке МВД.
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По данным полиции, следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

"Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается", - сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Напомним, сообщалось, что Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса России. Дома и в офисе бывшего мэра сегодня весь день продолжались обыски. В ходе них силовики нашли визитные карточки различных зарубежных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины.

Позже Ройзмана увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области. Как рассказал его адвокат Владислав Идамжапов, пока что бывший градоначальник проходит по делу подозреваемым, обвинение ему еще не предъявлено.

Ранее юрист экс-мэра Юлия Федотова предположила, что задерживать и арестовывать его не будут, потому что часть 1 статьи 280.3 этого не предусматривает.

Теги: Ройзман, Москва, задержание, дело, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 24.08.2022 14:47 Мск Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ

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