В новосибирском колледже открыли новые мастерские по нацпроекту

24 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
нацпроект, образование, школа, колледж (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В новосибирском колледже открыли новые мастерские по нацпроекту

В Новосибирской области расширены возможности подготовки IT-специалистов для активизации процессов технологических изменений в практике работы предприятий и организаций – новые мастерские «Сетевое и системное администрирование» и «Программные решения для бизнеса» открыты 24 августа в Новосибирском политехническом колледже в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона. 

образование, колледж, класс(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В открытии принял участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в частности, он подчеркнул, что правительство региона активно содействует процессам цифровизации, оказывая поддержку и IT-компаниям и образовательным организациям, реализующим программы подготовки IT-специалистов. 

нацпроект, образование, школа, колледж, цифровизация, IT(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Принято решение с сентября 2023 года увеличить количество бюджетных мест в колледжах региона на IT-специальности, как минимум на 250 мест к 500 мест. Мастерские, которые открыты сегодня в политехническом колледже, оснащены в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» для обеспечения качественной подготовки конкурентоспособных специалистов по наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования для стратегических отраслей экономики региона. Всего в 2022 году в регионе будет открыто 12 мастерских, по самым разнообразным отраслям – от хлебопечения до промышленной робототехники, на эти цели направлено порядка 60 млн рублей», – отметил Сергей Нелюбов. 

образование, автоматизация, цифровизация(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также в ходе торжественного мероприятия состоялось подписание соглашения между правительством региона и Сибирским филиалом ПАО «Мегафон», направленного на обеспечение эффективных условий для подготовки специалистов.

соглашение, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Соглашение разработано по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, данного в ходе рабочих встреч на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

нацпроект, образование, школа, колледж(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Напомним, что система среднего профессионального образования Новосибирской области активно работает с работодателями в различных отраслях – таких предприятий партнеров более 350, функционирует 17 отраслевых Советов и несколько образовательных кластеров. 

Теги: цифровизация, образование, андрей травников, нацпроект, IT-специалисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети