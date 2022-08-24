Темпы строительства жилья снизились в пяти муниципалитетах Челябинской области

В пяти муниципалитетах Челябинской области снизились темпы строительства жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона, сокращение ввода жилья наблюдается в Уйском (на 5,4%), Брединском (36,9%), Катав-Ивановском (43,1%), Саткинском (43,7%) и Кизильском районах (53,1%).

При этом за семь месяцев текущего года в регионе введено 1 227,9 тыс. кв.м. Это на 37,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди лидеров отмечается Нагайбакский район, где рост составил 562%. Более чем на 200% выросли темпы строительства жилья в Варненском, Еткульском, Кусинском и Карталинском районах.