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Происшествия Свердловская область
подозреваемый в торговле некачественным алкоголем (2021) | Фото: Накануне.RU

Громкое дело о массовом отравлении алкоголем в Екатеринбурге передано в суд

Прокуратура направила в суд резонансное уголовное дело о незаконном обороте спиртосодержащей продукции, в результате чего скончались 44 жителя Екатеринбурга.
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Напомним, обвиняемыми по делу проходят семь человек – шестеро мужчин и одна женщина. Им, в зависимости от роли каждого, вменяется целый ряд статей УК, среди которых "Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, обвинительное заключение по данному делу утвердил прокурор Свердловской области Борис Крылов.

"В период с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Екатеринбурга, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей. В результате их незаконных действий после употребления этой продукции в период с сентября по октябрь 2021 года пострадал 51 человек, из которых 44 жителя Ленинского, Чкаловского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга скончались", - говорится в материалах дела.

Как уточнили в прокуратуре, рассмотрение будет проходить в Чкаловском районном суде уральской столицы. Наказание по наиболее тяжкой статье составляет до 10 лет колонии.

Теги: дело, алкоголь, суд, прокуратура, Екатеринбург



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