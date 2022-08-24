24 Августа 2022
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Депутат думы Нижневартовска попал в ДТП (2022) | Фото: vk.com/nv86_crab

В Нижневартовске депутат попал в ДТП

В Нижневартовске депутат городской думы Павел Елин попал в ДТП.

Как сообщает местный телеканал "Мегаполис", столкновение произошло недалеко от торгового центра "Мандарин". Движение затруднено, на месте работают полицейские.

Управлял автомобилем сам парламентарий. Он не пострадал, отделался только незначительными ушибами. Пострадала помощница депутата - она находилась на пассажирском сиденье, девушку увезли в больницу, как и второго участника аварии - предполагаемого виновника ДТП.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как "Инфинити" депутата едет со стороны Старого Вартовска, и вдруг наперерез выскакивает Тойота, водитель которой внезапно решил завернуть во двор.

"Ехал на машине, столкнулись. Он [другой участник аварии - прим. ред.] поворачивал налево, видимо, не заметил меня. Выехал передо мной", - сообщил депутат журналистам.

Получить оперативный комментарий от ГИБДД не удалось.

Теги: ДТП, Павел Един, депутат, Нижневартовск



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