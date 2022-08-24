24 Августа 2022
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Общество В России
Полиция, МВД (2015) | Фото: 93mvd.ru

За помощь в задержании командиров "Азова"* объявлена награда в миллион рублей

МВД России объявило о награде в миллион рублей за помощь в поимке командиров украинского нацбатальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко.

Как сообщает пресс-центр министерства, оба они обвиняются в пытках российских военнослужащих и убийствах с особой жестокостью.

В мае Немичева и Величко объявили в розыск, суд арестовал их заочно.

В апреле Следственный комитет России сообщил, что располагает данными о причастности Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми военных в Харьковской области. Им заочно предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих".

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Теги: Азов, Немичев, Величко, награда



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