За помощь в задержании командиров "Азова"* объявлена награда в миллион рублей

МВД России объявило о награде в миллион рублей за помощь в поимке командиров украинского нацбатальона "Азов"* Константина Немичева и Сергея Величко.

Как сообщает пресс-центр министерства, оба они обвиняются в пытках российских военнослужащих и убийствах с особой жестокостью.

В мае Немичева и Величко объявили в розыск, суд арестовал их заочно.

В апреле Следственный комитет России сообщил, что располагает данными о причастности Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми военных в Харьковской области. Им заочно предъявили обвинение по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих".

* Организация признана террористической и запрещена в России.